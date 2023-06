Sie wurden vom Investmentbanker zum Biobauern, was hat dieses Umdenken ausgelöst?

BENEDIKT BÖSEL: Ich bin als Kind in diesem Milieu großgeworden und habe schon damals alle möglichen Tiere unter meine Fittiche genommen – von Kaulquappen bis Enten. Sozusagen war ich als Kind bereits Bauer und habe nur einen kleinen Ausflug in die Finanzwirtschaft unternommen, ehe ich zu meinen Ursprüngen zurückgekehrt bin. Die Finanzwelt fand ich interessant, weil ich die psychologische Seite des Kapitalmarkts für spannend hielt. Im Herzen war ich aber immer ein Landkind.