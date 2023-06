Es ist die größte Investition in der Geschichte der Unternehmensgruppe: Gut 175 Millionen Euro hat Mayr-Melnhof Holz, wie berichtet, in Leoben für das neue Brettsperrholz-Werk in die Hand genommen, das nun mit viel Prominenz aus Politik und Wirtschaft feierlich eröffnet worden ist. "Ich bin stolz auf diese gemeinsame Leistung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Kooperation mit unseren Lieferanten diese beeindruckende Fabrik realisiert haben", unterstrich Richard Stralz, CEO der Mayr-Melnhof Holz Holding. Und er hatte noch einmal die "geballten" Fakten rund um die Rekordinvestition im Repertoire: Insgesamt wurden 33.000 Quadratmeter Hallenfläche errichtet, dabei wurden 12.000 Kubikmeter PEFC-zertifiziertes Holz aus eigener Produktion verbaut. Im Werk können im Vollbetrieb pro Jahr 140.000 Kubikmeter Brettsperrholz gefertigt werden. Das entspreche "rund 2500 Einfamilienhäusern pro Jahr, welche etwa 128.000 Tonnen CO₂ speichern". Auch 50 neue "Green Jobs" seien in der Region geschaffen worden.

Weltweit einzigartig

"Mit diesen herausragenden Fakten entsprechen wir dem Zeitgeist", betonte Eigentümer Franz Mayr-Melnhof-Saurau. "Wichtig war uns beim Bau dieser Gebäude, Holz, wo immer es sinnvoll einsetzbar ist, auch einzusetzen." Man sei auch stolz darauf, "dass wir hier weltweit das erste Holz-Bauprojekt dieser Größenordnung errichtet haben, das mit dem PEFC-Gütesiegel ausgezeichnet wurde". Dieser Stellenwert auch durch den Umstand verdeutlicht, dass der Chairman von PEFC-International, Eduardo Rojas Briales, extra nach Leoben angereist war.

In Führungen durch die neue Anlage – inklusive 35 Meter hohem Hochregallager sowie Schnittholz- und Hobelwerk – konnten sich die Gäste selbst ein Bild von der Hightech-Produktion machen. Beim Festakt stand neben der Schlüsselübergabe an das operative Führungsteam aus den Bereichen Betrieb, Produktion und Verkauf um Markus Thier, Martin Klingenbrunner, Bernhard Waldner, Florian de Monte und Dietmar Sagmeister auch die Segnung durch Stadtpfarrer Markus Plöbst auf dem Programm.