Felsmassen verfehlen das Schweizer Dorf Brienz gegen Mitternacht nur knapp. Einwohnerinnen und Einwohner haben Brienz verlassen. Wann sie zurückkehren können, ist unklar.

Ein Bild der Gemeinde Albula/Alvra zeigt am frühen Morgen die Felsmassen deutlich. "Die Felsmassen verfehlten das Dorf nur knapp", schreibt die Gemeinde auf Twitter. Gegenüber dem Online-Magazin "20 Minuten" sagt Christian Gartmann, Mitglied des Gemeindeführungstabs Albula/Alvra: "Das Dorf hatte großes Glück. Die Ware kam bis kurz vors Dorf, wenige Meter vor dem ehemaligen Entsorgungshof."

Wegen der abgerutschten Felsmassen muss der Start der 6. Etappe der Tour de Suisse verlegt werden, wie die Veranstalter in einer Mitteilung schreiben. Der Start in Chur erfolgt nun um 12.30 in der Oberen Au. Die Strecke über den Albulapass kann nicht befahren werden, berichtet "20 Minuten".

Unklar ist laut Angaben der Gemeinde, wie viel von den 1,9 Millionen Kubikmetern Felsmaterial abgegangen ist, berichtet das Online-Portal.

Schon Anfang der Woche, am Dienstag, hatte sich in dem absturzgefährdeten Berghang über dem seit einem Monat evakuierten Brienz/Brinzauls ein Felssturz ereignet. Experten erwarteten bereits ab diesem Zeitpunkt einen Wechsel in der Dynamik am Berg, allerdings mit unklarer Richtung.

"Größeres Kompartiment gelöst"

"Aus der Basis der Insel hat sich ein etwas größeres ganzes Kompartiment gelöst", sagte der Brienzer Medienverantwortliche Christian Gartmann auf Anfrage zu Medienberichten. Die Insel ist ein besonders exponierter Teil des bergsturzgefährdeten Hanges.

Die abgestürzten Felsen seien im Geröllfeld unterhalb des Berghanges liegen geblieben. "Das ist eine gute Entwicklung, das ist das, was man sich erhofft", erklärte Gartmann. Das Ereignis sei "ganz klar keine Überraschung", habe doch die Rutschgeschwindigkeit des Gesteins wieder stark zugenommen.

Die Blockschläge hätten weiter zugenommen, twitterte die Gemeinde Albula/Alvra, zu der Brienz gehört. Noch immer könne aber nicht gesagt werden, ob es zu Felsstürzen, einem Bergsturz oder einem Schuttrom komme. "Die Evakuierung kann noch lange andauern", so die Gemeinde.

Als Felssturz werden Gesteinsabbrüche mit einem Gesamtvolumen von mindestens 100 Kubikmetern bezeichnet. Erst ab 1 Million Kubikmeter Gestein wird aus dem Felssturz ein Bergsturz.