Der eigentliche Lokführer sei heute leider nicht an Bord, bedauert die FPÖ. Gemeint ist der ehemalige Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider. Zum ersten Mal hat am Montag ein Personenzug den Koralmtunnel durchquert. 2005, also nach der Abspaltung von der FPÖ, wurde im Beisein des 2008 verstorbenen BZÖ-Politikers der Startschuss des Jahrhundertprojektes bei einem ersten Spatenstich vollzogen. "Ohne Jörg Haider würde es die Koralmbahn nicht geben", ist FPÖ-Kärnten-Chef Erwin Angerer überzeugt. Es habe damals viel Gegenwind gegeben, heute würden sich andere dafür feiern lassen. Haider habe über Jahre für die Bahn gekämpft.