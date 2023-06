Bei Renovierungsarbeiten an einem Wohnhaus kam es zu einem tragischen Unfall: Ein 68-Jähriger wurde von einer herabfallenden Balkonplatte getroffen und verstarb im Spital an den Verletzungen.

Ein 68-jähriger Mann ist am Mittwoch bei Renovierungsarbeiten an einem Wohnhaus in Tschagguns (Montafon) von einer herabfallenden Betonplatte eines Balkons getroffen worden. Die etwa vier Meter lange und einen Meter breite Betonplatte begrub den Mann unter sich. Obwohl zwei weitere Männer mit Wagenhebern die Betonplatte anhoben und den bewusstlosen 68-Jährigen befreiten, gab es für den Mann keine Rettung. Er starb kurz darauf im Spital an den erlittenen Verletzungen.

Nach Angaben der Polizei arbeiteten vier befreundete Männer an dem Balkon. Mit Schremmwerkzeug entfernten sie brüchige Stellen an einer Ecke der zwölf Zentimeter dicken Betonplatte des Balkons. Für die Männer war allerdings nicht erkennbar, dass der zu Anfang der 1970er-Jahre gebaute Balkon nicht sach- und fachgerecht errichtet worden war. Die Balkon-Betonplatte lag nur geringfügig auf einem Mauersims auf und war ansonsten nicht mit dem Bauwerk verbunden. Als der 68-Jährige während einer Pause unterhalb des Balkons vorbeiging, stürzte dieser völlig unvermittelt ab und traf den Mann mit voller Wucht.