Eine in Spittal lebende afghanische Staatsbürgerin zeigte am Samstag ihren Ex-Freund an. Er soll sie auf einem Spielplatz bedroht haben. Der 35-jährige Afghane würde sie mit Säure überschütten, wenn er sie mit einem anderen Mann erwische, damit sie von keinem anderen mehr angesehen werde.

Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot erlassen. Er wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt auf freiem Fuß wegen gefährlicher Drohung angezeigt.