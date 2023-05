Beim Partywochenende in Lignano hat es am ersten Tag einen dramatischen Zwischenfall gegeben. Laut italienischen Medienberichten ist ein 19-Jähriger am Freitag bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Italiener wollte mit gleichaltrigen Freunden und den unzähligen Touristen aus Österreich gemeinsam feiern. Gegen 23.30 Uhr wurde er beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die genauen Umstände des Unfalls werden von der Polizei derzeit noch untersucht.

Bilanz der ersten Partynacht

Unter Aufsicht mehrerer Polizisten hat im italienischen Adria-Badeort Lignano das lange Pfingstwochenende begonnen. Circa 90.000 Touristen werden erwartet, 20.000 davon aus Österreich, viele sind bereits eingetroffen. Die Nacht auf Samstag verlief laut den Behörden ohne Zwischenfälle.

Brunnen in der Innenstadt wurden aus Sorge, sie könnten beschädigt werden, abgeriegelt. Musik in den Lokalen durfte nur bis 1 Uhr gespielt werden. Es gilt ein Verbot, am Strand oder auf offener Straße Alkohol zu verkaufen, auch Glasflaschen und Dosen sind im Freien untersagt. Verboten ist es, im Freien in Schlafsäcken und Zelten zu übernachten.

Der Tourismusbeauftragte der Gemeinde Lignano, Massimo Brini, machte sich am Freitagabend ein Bild an Ort und Stelle, um sicher zu sein, dass es zu keinen Exzessen kommt, wie lokale Medien berichteten. Polizisten aus Südtirol und Kärnten sind im Einsatz, um die italienischen Kollegen bei den Kontrollen zu unterstützen.