Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler läuft sich für den Wahlkampf warm. Unter dem Motto "Lass uns reden" startet der Vizekanzler eine Dialogtour durch ganz Österreich. Während die SPÖ auf eine Kampfabstimmung in Linz zusteuert, bittet Kogler zum Gespräch. Den Anfang macht der Grünen-Chef am 1. Juni am Abend im Grazer Orpheum. "Ich möchte dazu einladen, mit mir zu diskutieren – über die großen Zukunftsideen, aktuelle politische Themen, über Fragen, die uns alle bewegen." Der direkte Austausch mit den Bürgern stehe im Vordergrund, den Abend wolle er mit einer kurzen Ansprache einbegleiten. Im Juni sind außerdem Veranstaltungen in Linz und Wien vorgesehen, ab Herbst geht es in die anderen Bundesländer.

Wer geht als Spitzenkandidat in die Wahl?

Indirekt ist damit die Frage nach dem Spitzenkandidaten der Grünen für die nächste Wahl beantwortet. Noch gibt es keine formellen Beschlüsse.

Im letzten Jahr wurde darüber spekuliert, ob nicht Leonore Gewessler die Partei in die Wahl führen werde. Das dürfte nicht mehr der Fall sein. Auf entsprechenden Frage meint Kogler: "Man weiß ja nie, ob einem nicht ein Ziegelstein auf den Kopf fällt."