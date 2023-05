In Vorarlberg in Nenzing kam es auf der L190 am Montagnachmittag zu einem schweren Unfall. Ein 30-jähriger Mann war mit einem Transporter in Richtung Feldkirch unterwegs gewesen. Aus noch unbekannter Ursache kam der Lenker in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte in weiterer Folge mit zwei entgegenkommenden Pkws.

Zuerst rammte der Transporter den Wagen eines 31-Jährigen, das daraufhin von der Straße geschleudert wurde und im Straßengraben zum Stehen kam. Danach erfasste der 30-Jährige den zweiten Pkw und kollidierte frontal mit ihm. Das zweite Auto wurde ebenfalls von der Straße geschoben, der Transporter kippte unterdessen zur Seite und kam quer über die Fahrbahn liegend zum Stehen.

Pkw-Lenker kam ums Leben

Der Lenker des ersten Pkw kam noch an der Unfallstelle ums Leben, seine 29-jährige Beifahrerin wurde ins Krankenhaus eingeliefert, sie erlitt leichte Verletzungen. Der Mann, der den zweiten Pkw gelenkt hatte, wurde schwer verletzt mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach St. Gallen geflogen. Leicht verletzt wurde der 30-jährige Lkw-Lenker. Unter anderem standen die Feuerwehren Bludenz und Nenzing und das Rote Kreuz im Einsatz.