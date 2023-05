Am Sonntag ist ein Mann gegen 14.30 Uhr in Wien-Simmering auf der Simmeringer Hauptstraße im Brustbereich angeschossen worden. Er wurde lebensgefährlich verletzt und erlag trotz notmedizinischer Erstersorgung im Krankenhaus seinen Verletzungen. Laut Polizei handelt es sich um einen 38-jährigen iranischen Staatsangehörigen.

Am Montag hat es eine weitere Festnahme gegeben: Auch die Lebensgefährtin (26) des Opfers sei noch Sonntagabend vorläufig in Gewahrsam gekommen. Sie soll ebenso wie ein schon zuvor festgenommener 34-Jähriger erneut befragt werden, sagte Polizeisprecherin Barbara Gass: "Hintergrund der Tat dürften laut derzeitigen Ermittlungen Streitigkeiten um Geld gewesen sein."

Der 34-Jährige soll den 38-Jährigen in einem Geschäftslokal in Simmering mit einer Schusswaffe tödlich verletzt haben. Der Mann war unter ständiger Reanimation von der Berufsrettung in ein Spital gebracht worden, verstarb aber kurze Zeit nach der Tat. Der 34-Jährige wurde rund zwei Stunden nach der Schussabgabe festgenommen. Nach ihm wurde zunächst in einer Großfahndung gesucht.

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Laut Kronen Zeitung standen Täter und Opfer in einem Naheverhältnis.



Es ist der zweite Mord an diesem Sonntag. In Tirol wurde heute Früh die Leiche eines 35-jährigen Polen auf einem Parkplatz gefunden. Er wies Stichverletzungen auf. Ein zweiter Mann (36) wurde festgenommen.