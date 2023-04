Für große Aufregung sorgt zurzeit die Equip4Ordi-Affäre in der Ärztekammer. In einem Tochterunternehmen der Wiener Kurie niedergelassener Ärzte soll grobes Missmanagement stattgefunden haben. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt wegen des Verdachts des schweren Betrugs, Untreue und Begünstigung. Die Beschuldigten geben an, im Auftrag des früheren Kurienobmannes und heutigen Präsidenten der Österreichischen Ärztekammer, Johannes Steinhart, gehandelt zu haben. Dieser bestreitet das vehement.

Ärztekammer-Präsident Johannes Steinhart

Gesundheitsbedingt zieht sich Steinhart nun aber vorübergehend zurück. Sein Generalsekretär in der ÖVP-nahen Vereinigung, der ehemalige ÖVP-Abgeordnete Erwin Rasinger, tritt aufgrund der durch die E4O ausgelösten Konflikte mit sofortiger Wirkung zurück.

Steinhart fällt längerfristig aus

Dass Steinhart mit der Affäre nichts zu tun hatte, glauben aber nicht alle in der Wiener Ärztekammer. 32 Mandatarinnen und Mandatare riefen zu einer außerordentlichen Vollversammlung am morgigen Mittwoch auf, damit Steinhart die Vorwürfe erklären kann. Das muss nun allerdings verschoben werden: Wie die Kleine Zeitung erfuhr, fällt Steinhart längerfristig gesundheitsbedingt aus.

Steinhart zieht sich daher vorübergehend aus den Geschäften als Präsident der Wiener und der Österreichischen Ärztekammer zurück. Das teilte die Standesvertretung in einer Aussendung mit. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen übernehme in der Wiener Kammer der 1. Vizepräsident Stefan Ferenci vorübergehend die Geschäfte. In der Österreichischen Ärztekammer tut dies laut Aussendung der 1. Vizepräsident Harald Schlögel.

Die Erklärung von Steinhart wird logischerweise ausfallen, wie die Wiener Ärztekammer bestätigt. Andere Tagesordnungspunkte werden allerdings abgehalten. Welche das sind, wird nicht kommuniziert, da die Versammlung nicht öffentlich ist. Jedenfalls nicht im Raum gestanden wäre ein Abwahlantrag gegen Steinhart: Ein solcher hätte 14 Tage vor der Vollversammlung eingebracht werden müssen.

Rasinger tritt als "Vereinigungs"-General zurück

Eine erste Entspannung hatte sich bereits letzte Woche angedeutet: Am Donnerstag wurde bei einer Vollversammlung von Steinharts ÖVP-naher "Vereinigung Österreichischer Ärzte" ein Abwahlantrag Steinharts zurückgezogen. Mit einer "Roadmap of Peace" sollte für Frieden zwischen dem Lager von Steinhart und jenem des neuen Kurienobmannes Erik Randall Huber, der die Causa publik gemacht hatte, hergestellt werden.

Erwin Rasinger

Auch der Generalsekretär der "Vereinigung", Erwin Rasinger, hätte vergangenen Donnerstag abgewählt werden sollen. Dieser Antrag wurde zwar ebenso zurückgezogen, Rasinger dürfte dem aber nun zuvorgekommen sein: In einem Mail mit dem Betreff "so nicht", das der Kleinen Zeitung vorliegt, erklärt er nach 40 Jahren seinen sofortigen Rücktritt von der Funktion. Ausschlaggebend dürften für ihn die Entwicklungen in der Equip4Ordi-Affäre gewesen sein: "Immer wieder versuchte man die dünne Suppe bei der Staatsanwaltschaft aufzublasen. Wir werden ja sehen, was in 1 Jahr herauskommt ausser horrenden Anwaltskosten und zerstörten Menschen" (sic!). Auf Anfrage der Kleinen Zeitung hat die "Vereinigung" dazu noch keine Stellungnahme abgegeben.