Es kam überraschend: Die niederländischen Behörden haben Inez Weski, die bekannteste Anwältin der Niederlande, festgenommen. Der Vorwurf: Weski soll einem Drogenkartell angehören und ihrem Klienten Ridouan Taghi in der Haft Informationen zugespielt haben. Geheimnisverrat heißt das in der Sprache der Justiz.



Der Verdacht wiegt doppelt schwer: Taghi gilt nach Ansicht der Fahnder als Boss einer Drogenbande. Er soll auch mehrere Morde in Auftrag gegeben haben. Eines der Opfer nach Überzeugung der niederländischen Justiz: der Journalist Peter R. de Vries, der vor zwei Jahren auf offener Straße in Amsterdam erschossen worden war.