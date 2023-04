Am Dienstag, dem 25. April, hat Mensur Suljovic Termin und es ist eine wahrlich schwere Geburt. Heuer werden es 30 Jahre, dass der mittlerweile 51-Jährige in Österreich lebt, und der Wiener Vorzeige-Darts-Profi steht zwar in der Gunst der Menschen im Lande ganz oben, bei den Behörden, konkret der MA 35, jedoch wird er nach hinten gereiht. "Nein, ich habe sie noch immer nicht", sagt der gebürtige Serbe mit leicht glasigem Blick, der auf der Bühne so scharf wird. Jetzt drückt er Unverständnis, fast Trauer aus. Die Staatsbürgerschaft ist sein innigster Wunsch, sie wurde ihm bisher stets verwehrt. Nun soll sie ihm schlagen, die Geburtsstunde als Österreicher, am Dienstag fällt die Vorentscheidung.