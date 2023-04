Nach mehrmaligem Aufschub steht die Eröffnung des ersten Sacher-Caffès in Triest unmittelbar bevor. "Das Sacher-Kaffeehaus wird um den 25. April öffnen", erklärte Triests Bürgermeister Roberto Dipiazza vor der lokalen Presse. Und der Lizenznehmer für das "Sacher" in Triest, Architekt Dizzi Alfons, bestätigte, dass die Triestiner "in Kürze" ihren Kaffee mit zugehöriger Schokoladentorte im neuen "Sacher" verzehren können. Keine offizielle Einweihung, sondern eine simple Eröffnung des Lokals sei vorgesehen. Einig sind sich alle, dass die Attraktion der Hafenstadt mit dem neuen "Sacher" nicht nur für die Triestiner selbst, sondern auch für in- und ausländische Touristen zunimmt.