In eine Notlage der anderen Art geriet eine Boeing 777-200ER der AUA Montagfrüh: Fünf der acht Bordtoiletten waren wegen eines Unterdruckproblems in der Leitung defekt. Das Ziel des Flugzeugs und seiner 312 Passagiere war New York.

Doch wegen des Klo-Defekts musste der Pilot der Boeing über den Niederlanden umkehren und zurück nach Wien fliegen. Bei der AUA bestätigt man einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung": "Es hätte auch keine Möglichkeit gegeben, die Toiletten in New York zu reparieren." Drei WCs für mehr als 300 Passagiere und die Crew seien für einen Langstreckenflug dann doch zu wenig.

Das Problem sei laut der AUA mittlerweile behoben. Die Passagiere wurden auf Kosten des Flugunternehmens auf andere Flüge umgebucht.