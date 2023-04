Frau Wussow, Sie sind im "Traumschiff" in der Rolle der Hanna Liebhold eine Problemlöserin, eine gute Zuhörerin. Wie nahe kommt das Ihrem Naturell?

BARBARA WUSSOW: Es kommt meinem Naturell absolut entgegen. Ich liebe die Menschen, genauso wie Hanna Liebhold. Ich höre mir gerne ihre Geschichten an, besonders jene der Passagiere. An Bord habe ich schon vier liebe Ehepaare kennengelernt, mit denen ich befreundet blieb und die jetzt auch nach Wien zum Geburtstag meines Mannes kamen. Sie heuern auch immer wieder an Bord an, wenn das ZDF-Team wieder unterwegs ist.

Auf dem "Traumschiff" wird gedreht, während andere Urlaub machen. Muss man dafür als Schauspielerin mehr Menschenfreundin sein?

Mit Passagieren, der Crew, der Fernseh-Crew: Da muss man es schon mögen, wenn es menschelt. Und das tue ich.

Was macht die Atmosphäre auf dem "Traumschiff"-Set aus?

Wolfgang Rademann hatte ganz recht, als er sagte: Das Team ist ihm wichtig, die Schauspieler sind austauschbar. Das Team muss durch Höhen und Tiefen, durch alle Schwierigkeiten bei einem Dreh. Und ein "Traumschiff"-Dreh ist nicht vergleichbar mit anderen Produktionen. Da ist eine Logistik dabei, die schwer zu durchschauen ist. Das können nur Menschen, die die Seele und den Mut dafür haben, das jahrelang durchzuhalten. Das Produktionsteam steht an erster Stelle, dann folgt das innere Schauspielteam: Daniel Morgenroth, Florian Silbereisen, Collien Ulmen-Fernandes und ich. Dazu kommen die Gastschauspieler und die Influencer, mit denen ist es aber ein bisschen etwas anderes ...

Können Sie mit Influencern auf dem Set etwas anfangen?

Nicht wirklich. Das ist halt so. Ich kenne die Strategie vom Sender nicht, aber der wird schon einen Sinn dahinter sehen. Vermutlich wollen sie junge Leute für das "Traumschiff" interessieren. Wenn ich meine Tochter frage, ob sie diese oder jenen kennt, sagt sie empört: "Ja, natürlich, ich folge ihnen ja." Und ich sage nur: "Aha, interessant" (lacht).

Was empfinden Sie, wenn Sie an Bord der MS Amadea gehen, wieder ihre Kabine beziehen?

Auf eine gewisse Art ist es ein Nachhausekommen. Es ist ja immer dieselbe Kabine.

Wenn Sie privat Urlaub machen, was soll es da sein?

Letztes Jahr war ich zum Beispiel mit meiner Familie am Wörthersee, den ich ja wahnsinnig liebe. Mein Mann und ich haben damals auch in Maria Wörth geheiratet.

Was sagen Sie zu Menschen, die meinen, Reisen mit Kreuzfahrtschiffen sind in Anbetracht der Klimakrise nicht mehr zeitgemäß?

Dann sollen sie bitte auch sofort alle Frachtschiffe und Öltanker stoppen. Weil, was die aufführen, ist ja gottverboten. Die paar Kreuzfahrtschiffe sind nur ein Bruchteil von dem, was die Frachtschiffe ausmachen. Und die brauchen wir aber auch.

Ausgedacht hatte sich das Traumschiff vor 42 Jahren Wolfgang Rademann, der 2016 starb. Lebt sein Geist in der Reihe fort?

Rademanns Erbe ist noch immer vorhanden, aber es hat sich verändert. Er war so eine große Persönlichkeit und Seele, er war einzigartig. Die Leute, die nachkamen und es in seinem Sinn fortsetzten, machen einen guten Job.

Zum Schluss eine andere Sache: Sie fielen krankheitsbedingt für die "Traumschiff"-Dreharbeiten in Namibia aus. Was ist passiert?

Ich war nicht krank, ich hatte Corona. Bevor es zu den Dreharbeiten ging, testete ich mich sechs Tage lang täglich. Der sechste Test – ich hatte keine Symptome – war positiv, und ich durfte nicht einreisen. Wie schnell das in der Presse war, unglaublich (lacht).