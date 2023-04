Spinat, Spiegelei, Kartoffeln – so sieht das klassische Gründonnerstags-Essen vieler Österreicherinnen und Österreicher aus. Das bestätigt nun auch eine Umfrage im Auftrag des Lebensmittelunternehmens Iglo. 1015 Personen von 18 bis 69 Jahren wurden mittels einer Online-Umfrage im Februar und März 2023 befragt. Drei von zehn Personen in Österreich essen demnach am Gründonnerstag immer Spinat, rund ebenso viele zumindest fallweise. Gründonnerstag ist der fünfte Tag der Karwoche, Christen gedenken des letzten Abendmahles Jesu am Vorabend der Kreuzigung. Dem Brauch zufolge essen viele Menschen an dem Tag grünes Gemüse – obwohl sich die Bezeichnung Gründonnerstag eigentlich vom Wort "greinen" ableitet, was weinen oder klagen bedeutet.