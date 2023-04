Das Osterwochenende könnte für Reisende zur Belastungsprobe werden. Grund sind dringend notwendige Servicearbeiten auf den Bahnstrecken zwischen Graz Hauptbahnhof und Frohnleiten sowie Spielfeld-Straß und Maribor. Reisende, die zwischen 8. April bis 11. April unterwegs sind, sollten sich frühzeitig informieren. "Die Strecke steht komplett still", so Herbert Hofer, Pressesprecher der ÖBB. So fahren zwischen Graz Hauptbahnhof und Frohnleiten keine Züge des Nah- und Regionalverkehrs. Betroffen sind auch Verbindungen zwischen Graz Hauptbahnhof und Bruck an der Mur (REX1597) bzw. Mürzzuschlag (vereinzelte Züge der Linie S1) sowie von Leoben Hauptbahnhof nach Graz Hauptbahnhof. Die Schienenersatzverkehrsbusse von Leoben Hauptbahnhof nach Graz-Hauptbahnhof fahren direkt und halten nicht an den Bahnhöfen entlang der Strecke. Die Strecke zwischen Graz und Frohnleiten ist Teil der Südstrecke und somit eine der wichtigsten Hauptverkehrsachsen im Süden Österreichs.

Warum es gerade zu Ostern zu den Servicearbeiten kommt? "Die Zeiträume und die Durchführung von Servicearbeiten in ganz Österreich entlang der Schiene sind von langer Hand geplant und von vielen Faktoren abhängig", sagt Hofer. Etwa geht es darum, dass spezielle Maschinen, die europaweit eingesetzt sind, zu der Zeit verfügbar sind.

Schienenersatzverkehr mit Bussen

Auch im Fern- und Nachtverkehr wird aufgrund der Sperre zwischen Graz Hbf und Frohnleiten entlang verschiedener Streckenabschnitte ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Bei den Verbindungen zwischen Graz Hbf und Salzburg Hbf, Innsbruck Hbf und Linz Hbf sowie zwischen Graz Hbf und Frankfurt und Zürich Hbf fahren zwischen Graz Hbf und Leoben Hbf Schienenersatzverkehrsbusse.

Busse fahren früher

Die Schienenersatzverkehrsbusse fahren abweichend vom regulären Fahrplan um ca. 20 Minuten früher von Graz Hbf (Busbahnhof) ab. Mit Fahrrädern ist die Benutzung der Schienenersatzverkehrsbusse für den Nah- und Regionalverkehr nicht möglich. In den Bussen für den Fernverkehr ist die Fahrradmitnahme mit Reservierung möglich.