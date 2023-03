Seit einigen Tagen wird in Venedig ein Phantom gejagt. Ein junger Mann ist am Freitag von einem Hausdach in den Kanal der Lagunenstadt gesprungen. Was für Jubel in sozialen Medien sorgt, stößt beim Bürgermeister auf wenig Gegenliebe: "Diesem 'Subjekt' sollte eine Bescheinigung über Dummheit und viele Tritte gegeben werden", ließ Luigi Brugnaro seinem Ärger freien Lauf.

Der parteiunabhängige Politiker will den Kanalspringer so schnell wie möglich identifizieren und zur Rechenschaft ziehen. Auch seinen Freunden, die das Video gemacht haben, drohen Konsequenzen. "Wir müssen den Bürgermeistern mehr echte Befugnisse gegen Vandalen geben", fordert Brugnaro zudem.