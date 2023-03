Die Party war auf der Hochalm in Obertauern ohnehin schon am Kochen – die Partyband "Die Sumpfkröten" gab ihr jährliches Konzert, der Himmel war blau, die Stimmung bestens.

Doch dann legte ein Spontanauftritt noch eins drauf: Niemand Geringeres als Andreas Gabalier, der privat mit Freunden zum Skifahren und Feiern hier war, enterte die Bühne und gab spontan ein paar seiner Hits zum besten – wie etwa "Hulapalu", hier im Video zu sehen.

"Es war unglaublich, viele wussten zuerst gar nicht, was los ist, und konnten dies gar nicht glauben", erzählte Martina Krings, die gemeinsam mit ihrer Schwester die beliebte Hochalm in Obertauern führt, die zum Hotel Das Seekarhaus gehört, dem Onlinemedium diegutelaune.com.

Andreas Gabalier mit Seekarhaus-Hüttenwirtin Martina Krings © Facebook/Hochalm Obertauern

Gabalier sei schon seit vielen Jahren ein Stammgast – auch auf der Hochalm, so die Hüttenwirtin: "Wir schauen, dass seine Privatsphäre so gut wie möglich gewahrt wird, wir weder im Vorfeld jemandem sagen, dass er kommt, noch seine Anwesenheit kundtun. Wir wollen, dass er bei uns, so gut wie es nur geht, seine Privatsphäre genießen und in Ruhe feiern kann", wird sie auf diegutelaune.com zitiert.

Als Zugaben hat Gabalier demnach noch zwei Covers zum Besten gegeben: "I am from Austria" (Rainhard Fendrich) und "What's up" (4 Non Blondes).

Neue Single: "Immer wieder"

Aber auch von ganz offizieller Seite gibt es Neues von Gabalier: Eine neue Single nämlich, die mit dem heutigen 17. März auf den Markt kommt. "Immer wieder" stammt aus dem Album "Ein neuer Anfang", mit dem Gabalier im letzten Sommer zum sechsten Mal in Folge direkt Platz 1 der österreichischen Albumcharts erstürmt hatte.

"Immer wieder" ist von Udo Jürgens' ewiger Zuversicht und persönlichen Erinnerungen an die Teenagerzeit am Wörthersee inspiriert. Er habe unbedingt "auch so einen positiven, Mut schaffenden Song" aufnehmen wollen, kommentierte der Volks-Rock-'n'-Roller die neue Single schon im Vorfeld der Albumveröffentlichung und erzählte im selben Atemzug von seiner Jugend, als er jedes Jahr einen Sommerjob am Wörthersee hatte und ihm dabei immer wieder "diese eine Zeile begegnet" sei: "Immer wieder geht die Sonne auf" (von Udo Jürgens). Indem er den Anfang dieser Zeile nimmt und daraus seine ganz eigene Hymne macht, "liefert Andreas Gabalier den perfekten Soundtrack für den sich anbahnenden Frühling und die Rückkehr des Lebens", verspricht der aktuelle Pressetext.