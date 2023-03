In Rijeka wurde im Februar eine Antischiffsmine aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Sie blieb 80 Jahre unentdeckt, weil sie zum Teil unter Schlamm begraben war. Aus Sicherheitsgründen wurde der genaue Standort von den Behörden geheimgehalten. Weil sich die Mine zu nahe an der Küste befindet, ist eine Entschärfung vor Ort aus Sicherheitsgründen nicht möglich. An diesem Wochenende soll die Mine aus dem Hafen entfernt werden.

Hinko Mance, Stabschef des Zivilschutzes der Stadt Rijeka, teilte mit: "Unser Ziel ist es, die Mine sicher aus dem Hafen zu entfernen und anschließend zu neutralisieren". Mance erklärte, dass das Gefahrenpotenzial dabei hoch und die Bedingungen der Bergung sehr komplex seien: "Es werden mehrere Hundert Kräfte des Zivilschutzes, der Polizei und Feuerwehr im Einsatz sein." Der Entminungsdienst plant seit Wochen die sicherste Art, die mit Trinitrotoluol (TNT) gefüllte Mine, die in 20 Metern Tiefe liegt, zu neutralisieren: "Die Mine wird aus dem Hafen entfernt und weit vor der Küste zur Explosion gebracht", sagte Goran Gašpert von der Polizeistation Primorska-Goranska mit.

Evakuierung der Stadt

Die Aktion werde unter höchsten Sicherheitsauflagen stattfinden, erklärte Mance: "Ein Teil des Stadtzentrums wird bereits Samstagabend evakuiert. Für alle, die keine Ersatzunterkunft haben, wird es ein Aufnahmezentrum geben." Für die Dauer des Einsatzes wird in einem größeren Umkreis (Zone 2) der gesamte Verkehr auf Straßen, zu Wasser, Schiene und in der Luft gesperrt. Geschäfte und Restaurants bleiben in Zone 1 und 2 geschlossen. Die Sperre wird voraussichtlich bis zum späten Sonntagnachmittag aufrecht bleiben. Mittels Sirenenalarm wird Entwarnung gegeben werden. "Bei Schlechtwetter, ungünstigen Meeresströmungen und ohne 'Grünes Licht' der Taucher muss die gesamte Aktion allerdings auf das letzte Märzwochenende verlegt werden", sagte der Stabschef des Zivilschutzes.