Die am besten bewertete Sehenswürdigkeit in der polnischen Stadt Stettin mit fast 400.000 Einwohnern ist kein Museum, Park oder Palast, sondern – eine Katze. Mit unzähligen Fünf-Sterne-Bewertungen hat "Kot Gacek" (Gacek der Kater) in der Nähe eines Shops, der Taschen mit dem Konterfei des stattlichen Katers verkauft, Attraktionen wie zum Beispiel ein Renaissance-Schloss auf die hinteren Ränge verdrängt.

2020 berichtete ein Lokalportal erstmalig über den liebenswerten Klops aus Stettin in Polen, nannte ihn den "König der Kaszubska" (Straße im Herzen der Stadt). Der Clip wurde im Laufe der Zeit hunderttausendfach angeklickt, der schwarze Kater mit der weißen Brust immer bekannter.

© screenshot youtube

Mittlerweile hat die kräftige Katze eine Hütte aus Holz, die mit Decken und Handtüchern ausgelegt ist. Ein Schild informiert Besucher, dass Gacek gerne für Fotos posiere. "Aber bitte streichele mich nicht, wenn ich ein Nickerchen mache", heißt es weiter.

Der Kater liegt manchmal auf einer Decke in einer kleinen, von seinem Besitzer gebauten Holzkiste, in der er seit mehr als zehn Jahren in der Kaszubska-Straße lebt. Seine Fans führen Gaceks Berühmtheit auf sein Selbstvertrauen und sein niedliches Gesicht zurück.

© screenshot youtube

Manche Einwohner von Szczecin sind jedoch besorgt, weil Unwissende in gutem Glauben Gacek Futter anbieten würde, das nicht gesund für ihn sei – was seine Stattlichkeit erklären würde. Vor Kurzem wurden die Besucher aufgefordert, Leckereien in versiegelten Verpackungen zu hinterlassen, damit Gaceks Besitzer seine Ernährung besser kontrollieren kann.

Google Maps listet Kater Gacek als Sehenswürdigkeit © Screenshot Google Maps

Auch andere Städte haben berühmte Katzen. So ist Katze Anastasia in Dubrovnik inzwischen zu einer Berühmtheit geworden. Sie hat unter "Kneginja Anastazija" (Prinzessin Anastasia) eine eigene Facebook-Seite. In Venedig sorgte zuletzt Tigre, die Tigerkatze, für Schlagzeilen. Sie lag oft im Schaufenster der Venediger Buchhandlung "Acqua Alta" und ist inzwischen leider verstorben. Tigre ließ sich gerne von Besuchern aus aller Welt fotografieren.