Gary Lineker ist wieder im Spiel oder wenigstens spricht er dieses Wochenende wieder darüber. Seit der britische Ex-Nationalspieler in einem Tweet die Asylpolitik seiner Regierung kritisiert hatte, war die Aufregung groß: „Dies ist eine unermesslich grausame Politik, die sich gegen die am stärksten gefährdeten Menschen richtet“, hatte er einen politischen Duktus angesprochen, „der dem von Deutschland in den 1930er Jahren nicht unähnlich ist.“ Sein Arbeitgeber, die unter enormem Druck stehende BBC, suspendierte Lineker. Eine Solidaritätswelle später haben sich der Ex-Profifußballer und der Sender gestern geeinigt.

„Match of the Day“ heißt die Linekers Fußballshow, um die es geht und nicht geht. In der Diskussion um die Fußballikone kumuliert das politische Vakuum eines wirtschaftlich schwächelnden Großbritanniens. Mittendrin die stolze British Broadcasting Company, für die die vergangenen Tage zum Debakel erster Güte gerieten. Gestern entschuldigte sich BBC-Chef Tim Davie für das Chaos (nicht aber für die Suspendierung) und kündigte eine Überarbeitung der Social-Media-Vorschriften der BBC an.

ORF arbeitet an neuen Regeln

„Ein Herzinfarkt wäre bei seiner Körperfülle und seinem Erregungspotenzial schon eine faire Sache“, erinnerte im Vorjahr orf.at-Chef Karl Pachner daran, dass die private Meinung seiner Mitarbeiter auch für den ORF Gift sein kann. Pachners Untergriff gegen Viktor Orban sorgte für diplomatische Verstimmungen, für den ORF blieb nur die Schadensbegrenzung.

Im Fokus steht die Social-Media-Präsenz der ORF-Mitarbeiter schon länger, weshalb der ORF 2012 eine „Guideline“ und 2019 eine Leitlinie formulierte: Äußerungen, mit denen demonstrativ Sympathie oder Antipathie gegenüber politischen Institutionen und deren Vertretern zum Ausdruck gebracht werden, sind seitdem unzulässig. Auch dürfen öffentliche Aussagen keine Zweifel, an der „Objektivität oder Unabhängigkeit des ORF“ säen. Dazu die Erkenntnis: „Eine exakte Trennung zwischen Beruf und Privatleben ist in sozialen Medien kaum möglich.“

Seit Herbst von Roland Weißmann regelmäßig angekündigt wird eine „Ethikkommission“, die neue Verhaltensregeln für das ORF-Personal ausarbeiten soll. Inhaltlich möchte sich der ORF auf Anfrage nur soweit äußern, dass die Regeln „Compliance, Governance, Nebenbeschäftigungen und Social Media“ umfassen sollen. Bis jetzt blieb es bei Ankündigungen, womöglich auch, weil sich der Handlungsbedarf laufend vergrößert, wie die Causen – von Ziegler bis Schrom – beweisen.

Die Lineker-Aufregung verweist auch auf die Zweischneidigkeit der enormen Reichweiten einiger Sendermitarbeiter: Gary Lineker folgen auf Twitter 8,6 Millionen Menschen, bei Armin Wolf sind es 587.000. Ihr Stimmen haben qualitativ, jedenfalls aber quantitativ Gewicht. Für die Sender sind sie Botschafter im digitalen Raum – und ein Risiko.