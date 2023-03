Wintersport in freier Natur und Wildruhezonen – wie geht das zusammen? In den vergangenen Jahren zunehmend schwierig, sagt Franz Mayr-Melnhof. Immer wieder sind die Jäger und ihr oberster steirischer Vertreter mit Tourengehern und anderen Sportlern konfrontiert, die in Gebieten unterwegs sind, die eigentlich dem Wild als Rückzugszonen dienen sollten. "Der Ansturm an Erholungssuchenden in den Wäldern ist enorm und hat sich in den Coronajahren noch verstärkt", sagt der Landesjägermeister. Wie man die daraus entstehenden Konflikte lösen kann, ist eine der Fragen, die bis einschließlich Dienstag (7. März) bei der 28. Österreichischen Jägertagung in Aigen im Ennstal diskutiert werden.