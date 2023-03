Aufbruchsstimmung am Fliegerhorst Fiala-Fernbrugg in Aigen: Der zweite von insgesamt 36 in Italien bestellten neuen Mehrzweckhubschraubern ist im Ennstal gelandet, der Ausbau der Fliegerwerft und der Flugplatzinfrastruktur um mehr als 40 Millionen Euro bringt rund 200 neue Arbeitsplätze in die Region. Bis 2028 werden zwölf Leonardo-AW169 "Lion" die derzeit noch 15 einsatzfähigen Alouette III am Standort Aigen ersetzen.