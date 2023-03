Ob in den Städten oder am Land: Wenn man derzeit einen Bus sieht, steht statt der Linienbezeichnung oft "Jetzt bewerben" auf der Anzeige über der Frontscheibe. Und auch Transporteure suchen händeringend nach Menschen, die sich ein Berufsleben im Führerhaus eines Lkw vorstellen können. Einzig: Oft fehlt es auch an der nötigen Lenkerberechtigungen.