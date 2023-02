"Schneller, leiser, kleiner." Bei Nuki in Graz dient ein olympisch anmutendes Motto als Vision. Als technologisches Ziel. Dem man immer näher kommt. In Sachen Schnelligkeit etwa hätte sich beim Türschloss aus eigenem Hause "am meisten getan", erzählt Nuki-Chef Martin Pansy. Schon bald soll es keinen zeitlichen Unterschied mehr machen, ob man eine willkürliche Innentür oder eine Haustür mit Nuki-Schloss öffnet. Also einem Schloss, das per Smartphone oder Fingerabdruck gesperrt wird.