Es ist ein Prozess, wie er in Österreich das erste Mal stattfinden wird. Am Donnerstag muss sich eine Frau (53) am Landesgericht Klagenfurt verantworten, angeklagt wegen grob fahrlässiger Tötung und vorsätzlicher Gemeingefährdung durch übertragbare Krankheiten. Das Besondere: Die "Tatwaffe" soll Corona gewesen sein.

Zu diesem Schluss kommt ein von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt beauftragter Gutachter. Laut dem Virologen ist der Coronavirus-Stamm, mit dem die Frau infiziert gewesen ist, "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" bei einem ihrer Nachbarn festgestellt worden. Der 69-Jährige erkrankte schwer und starb im Jänner 2022 an den Folgen.

Absonderungsbescheid

Die Frau – für sie gilt die Unschuldsvermutung – soll sich laut Anklage im Dezember 2021 mit Corona angesteckt haben. Trotz festgestellter Infektion und Absonderungsbescheid soll sie immer wieder, auch ohne Maske, im Freien und in dem Mehrparteienhaus unterwegs gewesen sein, in dem sie wohnt. Möglicherweise im gemeinsam genutzten Stiegenhaus soll sich das spätere Opfer auch mit Corona infiziert haben.

Der Gesundheitszustand des Mannes verschlechterte sich, er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, wo er verstorben ist. Zu dem Zeitpunkt kannten die Behörden den Fall bereits durch Meldungen und Anzeigen von Nachbarn, die Staatsanwaltschaft wurde informiert. Sie leitete ein Ermittlungsverfahren ein und brachte diesen Jänner Anklage ein.

Der Strafrahmen für die angeklagten Taten beträgt bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe.