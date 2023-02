Die Österreich Werbung (ÖW) hat eine neue Geschäftsführung. Das Präsidium wird in seiner nächsten Sitzung dem einstimmigen Vorschlag der Auswahlkommission folgen. "Ich freue mich, dass wir mit Frau Astrid Steharnig-Staudinger eine ausgewiesene Tourismusexpertin und Branchenkennerin für die ÖW gewinnen konnten. In herausfordernden Zeiten braucht es Erfahrung, eine klare Vision und Mut zu Entscheidungen – Astrid Steharnig-Staudinger bringt alles mit", betont Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler in einer Aussendung. Die neue Geschäftsführerin wird ihre Funktion mit 1. Mai 2023 antreten.

"Mit ihrem ausgeprägten Kooperationsgedanken wird es gelingen, die Marke 'Urlaub in Österreich' noch sichtbarer und erlebbarer zu machen", so Kraus-Winkler. Lisa Weddig hat im Herbst 2022 aus privaten Gründen um vorzeitige Auflösung ihres Dienstverhältnisses ersucht und angekündigt, für die Funktion der Geschäftsführung nur mehr bis Ende März 2023 zur Verfügung zu stehen. Astrid Steharnig-Staudinger wird die Funktion mit 1. Mai 2023 übernehmen und für fünf Jahre bestellt. Die Firma Linking Brands wird unter neuer Geschäftsführung weitergeführt, Steharnig-Staudinger wird sich aus dem Unternehmen vollständig zurückziehen.

"Umfassende Expertise"

"Astrid Steharnig-Staudinger entstammt einer Kärntner Land- und Gastwirtschaftsfamilie und hat seit Kindheit an Berührungspunkte zum Tourismus", wird unterstrichen. Sie ist bereits seit über 20 Jahren aktiv im Tourismus tätig. Durch ihre beruflichen Stationen im Marketing und Vertrieb von internationalen Hotelgruppen und im Destinationsmarketing bei Wien Tourismus – verantwortlich für CEE Märkte, Baltikum, Israel, Türkei und Skandinavien – bringe sie umfassende Expertise in diesen Bereichen und mit der Führung von internationalen Teams mit. Als Gründerin und langjährige Geschäftsführerin von "Linking Brands" konnte sie nicht nur weitere Führungserfahrung sammeln, sondern auch ihre Expertise im internationalen Umfeld weiter ausbauen.

Steharnig-Staudinger werde die Funktion mit 1. Mai 2023 übernehmen und wurde für fünf Jahre bestellt. Die Firma "Linking Brands" wird unter neuer Geschäftsführung weitergeführt, Steharnig-Staudinger werde sich aus dem Unternehmen vollständig zurückziehen.