Seit rund sechs Jahren ist es ruhig rund um die Band "Linkin Park". Seit dem tragischen Tod des Leadsängers Chester Bennington im Jahr 2017 befindet sich die Gruppe, die mit Songs wie "Numb", "New Divide" oder "In the End" große Bekanntheit erlange, in einer musikalischen Pause.

Kürzlich gab die Band bekannt, dass ein neuer Song veröffentlicht werde. Dabei soll es sich um eine Nummer mit dem Titel "Lost" handeln. Das Lied sei ein bisher unveröffentlichter Teil des Albums "Meteora", das vor 20 Jahren erschien. Im Rahmen des Jubiläums soll "Lost" am 10. Februar präsentiert werden.

Teaser im Netz

"Linkin Park" postete in den sozialen Medien bereits einen kleinen Ausschnitt des Songs. Dazu schreiben sie: "Lost" ein neuer, bisher nie gehörter Song aus den Meteora-Archiven."

Das Besondere an diesem Lied sei, dass Chester Bennington darauf zu hören ist. Nach dem Tod des Sängers begehen die restlichen Mitglieder der Band das 20-Jahr-Jubiläum des Albums mit diesem Lied. Es soll auch eine Hommage an ihren verstorbenen Freund und natürlich eine Freude für die riesige Fan-Gemeinde sein. Ob "Linkin Park" wieder dabei ist, neue Musik zu machen, ist nicht bekannt.