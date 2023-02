Die Castingshow "Germany's Next Topmodel" geht in die 18. Staffel. Sie beginnt am 16. Februar und auch heuer darf man wieder mit einigen Österreicherinnen mitfiebern.

Nachdem sich letztes Jahr die Niederösterreicherin Lou-Anne den Titel holen konnte, sind diesmal Elsa (18), Melina (18) und Lara (18) aus Österreich mit dabei. Zum Auftakt geht es nach Hollywood, wo Heidi Klum als Moderatorin auf die insgesamt 29 neuen Kandidatinnen trifft.

Elsa kommt aus Baden in Niederösterreich und arbeitet als Friseurin. Auch in ihrer Freizeit zählt die 18-Jährige "schminken und stylen" zu ihren Hobbys. "Ich gehe aber auch gerne schwimmen". Ihre Familie kommt ursprünglich aus dem Kosovo.

Elsa kommt aus Baden in Niederösterreich © ProSieben/Richard Hübner

Melina aus Linz absolvierte eine Ausbildung zur Bürokauffrau in dem Unternehmen ihres Vaters. Sie möchte "Germany's Next Topmodel" werden, "damit sich die Modebranche endlich ändert und es mehr Auswahlmöglichkeit bei Kleidung für alle Körpertypen gibt". Die 18-Jährige zählt zu den "Petit" und "Curvy" Models der Staffel.

Melina aus Linz © ProSieben/Richard Hübner

Seit ihrer Kindheit träumt die Österreicherin Lara davon, Model zu werden. Die 18-Jährige wohnt zurzeit in Aschbach in Bayern. Ihr besonderes Hobby: Sie sammelt bunte Weihnachtssocken sowie Socken mit lustigen Motiven.

Lara kämpft ebenfalls um den Titel © ProSieben/Richard Hübner

Dass Österreicherinnen bei "Germany's Next Topmodel" gut ankommen, hat sich bereits im letzten Jahr gezeigt. Mit Lou-Anne gewann 2022 eine Niederösterreicherin und auch ihre Mama Martina schaffte es ins Finale. Und 2010 gewann die Oberösterreicherin Alisar Ailabouni.