Der Krieg in der Ukraine jährt sich am 24. Februar 2023 zum ersten Mal. Der Tag markierte den Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine, den Beginn eines blutigen Angriffskrieges mitten in Europa. Just an diesem Jahrestag wird die OSZE (Organisation für Zusammenarbeit und Sicherheit in Europa) ihre traditionelle Wintertagung der Parlamentarischen Versammlung in Wien – immerhin Hauptsitz der Organisation – abhalten. Das Datum passt.