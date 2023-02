Plötzlich ging alles ganz schnell. In deutschen Wirtschaftsmedien sorgten bereits am Montagnachmittag Meldungen über einen nahenden Abgang von Aldo Kamper an der Spitze des angeschlagenen Nürnberger Autozulieferers Leoni – an dem auch KTM-Lenker Stefan Pierer beteiligt ist – für Aufsehen. Am späten Montagabend folgte dann der Paukenschlag: Kamper löst bei ams-Osram, dem global aufgestellten Sensorspezialisten mit Stammsitz im steirischen Premstätten, Alexander Everke ab.