Auf den ersten Blick drängt sich die Frage auf: Ist das ein U-Boot, das hier in den Räumlichkeiten des LKH Univ. Klinikums Graz steht? Die Antwort: Nein. Druck gemacht wird hier aber definitiv. Für Cristina Simionescu bedeutete die Zeit in dieser Druckkammer die langersehnte Erlösung. Seit 2018 hatte die Wahl-Grazerin mit starken Gesichtsschmerzen zu kämpfen. Therapie in der Druckkammer und ein neurochirurgischer Eingriff führten dazu, dass sie heute schmerzfrei ist. Diese duale Therapie wurde so erstmals in Österreich durchgeführt.