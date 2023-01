Jacques Offenbachs Opéra-bouffe "La Périchole" kehrt an den Ort ihrer deutschsprachigen Erstaufführung zurück – beinahe. Dass das Werk ausgerechnet im Ausweichquartier des Theaters an der Wien, also in der nüchternen Halle E des MuseumsQuartiers über die Bühne fegen muss, ist schade. Reizvoll wäre es gewesen, das Werk dort zu erleben, wo es – wie die meisten Werke Offenbachs – zur deutschsprachigen Erstaufführung gekommen war – eben im renovierungsbedingt geschlossenen Haus an der Wien.