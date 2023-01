"Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren", sagte vor Jahren der mittlerweile verstorbene Modeschöpfer Karl Lagerfeld. An manchen Schulen ist das Tragen von Jogginghosen sogar verboten. Doch in der Halbleiterbranche hat das viel diskutierte Kleidungsstück eine besondere Bedeutung. Es wird in der Produktion, bei den Lehrlingen, in einigen Entwicklerbüros bis hin zur Chefetage getragen. Am Infineon-Standort in Villach ist die Jogginghose ein täglich sichtbares Bekleidungsstück. Der Trainingsanzug dient nämlich als praktische Unterziehgarderobe für die Reinraumbekleidung, die in der hochmodernen Chipfertigung getragen werden muss. Im Reinraum werden die Mikrochips unter absolut partikelfreier Umgebung gefertigt, denn jedes kleinste Staubteilchen würde die Funktion der Chips stören. Der Reinraumanzug und das spezielle antistatische Material der Jogginghose sorgen bei den Fachkräften für Sauberkeit und Sicherheit. Und obendrein ist der Jogginganzug auch praktisch und bequem.

Thomas Reisinger, Vorstand für Operations der Infineon Technologies Austria AG: "Bei all meinen Stationen an unterschiedlichen Standorten im globalen Infineon-Konzern, ob in Malaysia, Deutschland oder jetzt hier in Villach, war und ist die Jogginghose mein täglicher Begleiter. Auch unsere Lehrlinge starten vom ersten Tag an mit dieser Basisausstattung. In der Hightech-Fertigung benötigen wir laufend top-ausgebildete Fachkräfte. Mit unseren innovativen Lehrangeboten bieten wir den jungen Menschen in der Region ein fundiertes Technikwissen, modernste Ausstattung und viele Karrieremöglichkeiten."

Infineon-Lehre: "Karriere im Jogger"

In Villach werden aktuell wieder Lehrlinge für die Doppellehre "Elektro- & Metalltechnik" mit der Möglichkeit zur "Lehre mit Matura" gesucht. Ein neues Modell ist "Lehre und Studium". Es richtet sich speziell an Maturanten und kombiniert die Lehre mit dem Studium "Systems Engineering" an der FH Kärnten. Die Lehrausbildung bei Infineon dauert generell vier Jahre. Derzeit absolvieren über 90 junge Menschen eine Lehre bei Infineon. Rund ein Viertel davon sind junge Frauen.