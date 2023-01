Im Dezember 2014 starb der wohl bedeutendste deutschsprachige Entertainer des 20. und 21. Jahrhunderts, der in Klagenfurt geborene Sänger, Komponist und Pianist Udo Jürgens in der Schweiz. Acht Jahre nach seinem Tod ist am 16. Dezember ein neues Album mit bisher unveröffentlichten Liedern des Ausnahmekünstlers erschienen. Und wie zu Lebzeiten, stürmt auch sein posthumes Werk auf Anhieb die Charts: "Da Capo – Stationen einer Weltkarriere" führte zunächst die deutschen Albumcharts an und ist nun auch in Österreich auf Platz eins. Fans von Jürgens dürfen sich über 61 bisher unveröffentlichte Songs des Liedermachers freuen, darunter auch ein Duett mit Tochter Jenny.

Udo Jürgens, dem Mitte der 1960er sein internationaler Durchbruch mit mehreren Teilnahmen am "Eurovision Song Contest" gelang, veröffentlichte über 1000 Lieder und mehr als 50 Alben. Insgesamt verkaufte Jürgens über 105 Millionen Tonträger und ist damit bis heute einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Musiker. Auch nach seinem Tod.