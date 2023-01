Anfangs dachte das Opfer noch an einen Scherz: "Eine Verwandte hat gesagt, dass ein Video kursiert, auf dem ich nackt zu sehen bin. Zehn Leute haben mich dann auf das Video angesprochen, also ging ich zur Polizei und zeigte es an", erklärt der Mann am Straflandesgericht.

Die Schuldige hat man schnell ausfindig gemacht: Seine Gattin war die Einzige, die im Urlaub das Video anfertigen konnte.