Auf einem unbeschrankten, mit einer Signalanlage gesicherten Bahnübergang in Bad Fischau (Bezirk Wiener Neustadt) kam es am Mittwoch zu einem spektakulären Unfall. Ein Regionalzug krachte in in einen Abschlepp-Lkw, der ein Wohnmobil geladen hatte. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt.

Als ein 27-jähriger Burgenländer am Mittwoch kurz nach 13 Uhr mit einem Abschleppwagen den Bahnübergang der Gutensteinerlinie überqueren wollte, stieg sein Beifahrer (23) aus. Dieser sollte nachschauen, ob sich die Abschleppachse nicht in den Schienen verfängt, berichtet die Polizei. In diesem Moment näherte sich von Bad Fischau kommend ein Personenzug. Die ÖBB-Triebwagengarnitur prallte gegen das Gespann und sprang aus den Schienen. Die Zugführerin (28) erlitt dabei leichte Verletzungen, die fünf Passagiere kamen mit dem Schrecken davon.

Schwer verletzt wurde jedoch der 23-Jährige, der sich zum Unfallzeitpunkt auf der Fahrbahn befunden hatte. Er war von dem wegschleudernden Lkw erfasst worden. Auch der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Bei den Aufräumarbeiten verletzte sich dann auch noch ein freiwilliger Feuerwehrmann aus Wiener Neustadt am Finger.