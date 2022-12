Skigebiet öffnet die Sommerrodelbahn zu Silvester

Skiurlaub in Österreich? Kein Wintermärchen, sondern Frühlingsgefühle mit Vogelgezwitscher. Der Schneemangel ist in den sozialen Medien gerade ein Thema. In Niederösterreich wird sogar eine Sommerrodelbahn in Betrieb genommen.