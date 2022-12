Es geht um viel, wenn am 29. Jänner in Niederösterreich die Wählerinnen und Wähler zur Urne gerufen werden. Im schwarzen Kernland wackelt die Absolute, ein Novum. Die bundespolitischen Querelen um diverse Chataffären ließen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner schon während des Wahlkampfs auf Distanz zur Bundespartei rücken.



Zufall ist es keiner, dass in der heißen Wahlkampfphase die Verquickungen zwischen der niederösterreichischen ÖVP und dem Landesdirektor des ORF-Niederösterreich, Robert Ziegler, bekannt wurden. Am Freitag wurden interne Chats und E-Mails aus dem ORF-Landesstudio publik, die zeigen sollen, dass sich Ziegler, damals noch Chefredakteur, immer wieder massiv für TV-Präsenz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eingesetzt und eine Art "Message Control" zugunsten der Volkspartei betrieben haben soll. Ziegler selbst spricht von "diffusen und nicht nachvollziehbaren Vorwürfen".