"Kevin allein Zuhause" heißt der Weihnachtsklassiker, in dem zwei Einbrecher von einem tapferen und vifen Bursche in die Flucht geschlagen werden. Legendärer Filmstoff. Doch nicht nur im Film versuchen Einbrecher an den Weihnachtsfeiertagen oder allgemein in der dunklen Jahreszeit in Häuser und Wohnungen zu gelangen. Was Sie tun können, um Einbrecher nicht einmal in Versuchung zu führen.