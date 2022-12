Ihren Augen nicht getraut haben einige, die am Dienstag in Venedig im Kanal mit einem Boot gefahren sind. Sie entdeckten auf einem schwimmenden Steg einen geparkten schwarzen Lastwagen. Auf den Seitenteilen der Fahrerkanzel prangte ein Konterfei des faschistischen Diktators Mussolini. Auf der Vorderseite über der Windschutzscheibe stand in Großbuchstaben "IL DUCE" ("Der Führer").