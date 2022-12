Familien am Limit

Wenn das Christkind kommt, Mama und Papa aber nicht da sind

Drei Jahre "Dauerkrise" gehen an vielen Familien nicht spurlos vorüber. Die Leidtragenden sind die schwächsten Glieder in der Kette, die Kinder. Der Bedarf nach Krisenunterbringung ist auch in Kärnten stark gestiegen.