Gendarmerie und Diensthund Aron nahmen die Spur vor dem Haus auf und folgten ihr über den Hof in den Schuppen. Vor einem Holzfass, einem Heizöltank und Autoreifen schlug er an. Dahinter lag sie, die Leiche der alten Frau, die seit Samstagabend, dem 4. März 1989, verschwunden war. Ihre Kleider waren hochgeschoben, so als wollte der Mörder einen Sexualmord vortäuschen.