Es ist nun fast exakt fünf Jahre her. Der gebürtige Selzthaler Hartwig Löger (57), bis dahin Chef der Uniqa Österreich, wird als Quereinsteiger und eine der (vielen) damaligen Überraschungen von Sebastian Kurz als Minister in die türkis-blaue Bundesregierung geholt, die dann am 18. Dezember 2017 angelobt wird.