André Heller ist endgültig ins Visier der Staatsanwaltschaft Wien geraten. Anstoß ist ein Rahmen mit Skizzen des Künstlers Jean-Michel Basquiat. Nach einer anonymen Anzeige hatte die Staatsanwaltschaft einen Anfangsverdacht geprüft. Und dieser liegt offensichtlich vor. Gegen den Universalkünstler wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Betrugs eingeleitet. Dies bestätigt Behördensprecherin Nina Bussek dem Kurier.

Ein vermeintlich von Starkünstler Jean-Michel Basquiat im Jahr 1987 kreierter Rahmen, der 2017 auf der New Yorker Kunstmesse Tefaf für drei Millionen US-Dollar angeboten wurde, wurde in Wirklichkeit von André Heller geschaffen. Diese Geschichte enthüllt der "Falter" Anfang November. "Retrospektiv betrachtet, ist das Ganze erstens ein kindischer Streich. Zweitens ist es naturgemäß eine Angeberei", so Heller gegenüber der Wiener Wochenzeitung: "Ein Privat-Märchen eben". Hier lesen Sie mehr zur Causa.