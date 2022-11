Man sieht sich im Leben immer zweimal. Frei nach diesem Motto wechselt nun der frühere „Medienbeauftragte“ von Sebastian Kurz wieder in exakt jene Funktion, die er schon vor seinen Jahren im Bundeskanzleramt ausgeübt hat: Kommunikationschef in der ÖVP-Bundeszentrale in der Wiener Lichtenfelsgasse.