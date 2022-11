Die Tram ist in die Innenstadt von Triest zurückgekehrt. Zwar nur für Testzwecke, aber mit unangenehmen Folgen für Autofahrer, die es sich angewöhnt haben, in den vergangenen Jahren, in denen die Straßenbahn nicht fahren konnte, auf den Gleisen zu parken. Ihre Fahrzeuge werden nun wieder rund um die Uhr abgeschleppt.