Katrin Ofner hat es angenommen und akzeptiert, dass es heuer eben kein Sommer wie sonst geworden ist. Dass die Vorbereitung alles andere als gewohnt verlief. Zweieinhalb Monate stand die sportliche Welt der Murtalerin nämlich vollkommen still. Eine Coronaerkrankung hat ihr die Energie geraubt, langfristig. Spazieren zu gehen, war lange das maximal Mögliche an Belastung, Ermattung ein Dauerzustand. "Es waren zweieinhalb Monate, in denen ich gar nicht trainieren konnte. Ich war extrem müde und sobald ich etwas getan habe, musste ich mich gleich wieder hinlegen", erzählt sie.